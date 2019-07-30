Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск за незаконный выезд из Молдавии

Илан Шор нарушил исполнение наказания по уголовному делу, которое в отношении предпринимателя возбудили несколькими годами ранее. В 2017-м Шора приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Шору запретили выезд из страны. Однако уголовное дело не помешало мужу Жасмин стать депутатом парламента Молдавии.

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к коллегам из Украины с просьбой сообщить сведения информацию о возможном въезде в страну Илана Шора.