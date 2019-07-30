Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск за незаконный выезд из Молдавии

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск, сообщает агентство «РИА Новости». Решение в отношении Илана Шора вынесло Министерство внутренних дел Молдавии.
«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел», - говорится в сообщении ведомства.
Илан Шор нарушил исполнение наказания по уголовному делу, которое в отношении предпринимателя возбудили несколькими годами ранее. В 2017-м Шора приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Шору запретили выезд из страны. Однако уголовное дело не помешало мужу Жасмин стать депутатом парламента Молдавии.
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к коллегам из Украины с просьбой сообщить сведения информацию о возможном въезде в страну Илана Шора.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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