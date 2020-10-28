Певица Жасмин рассказала о переходном возрасте 4-летнего сына и показала нежные фото с ним

«Мирончик у нас переживает тот возраст, когда девочки хотят выйти замуж за пап, а мальчики -— жениться на мамах. Сегодня утром капризничал, что не хочет делать свои уроки, спрашивал, зачем это нужно. Ну а я объясняла все эти воспитательные моменты, что когда-то он вырастет, у него будет семья, жена, нужно будет работать, а для этого нужно сначала учиться и т.д. и т.п. Мирон удивился, что у него будет жена, ведь жениться он, оказывается, планировал на мне. На вопрос, как решить такую "небольшую" проблему, как мое замужество с папой, малыш спокойно ответил фразой, с которой отбирает у Маргаритки игрушки: "Ничего, теперь моя очередь!". У Мишки тоже были такие мысли в детстве, а Маргошка в возрасте Мирона пыталась сместить меня», — рассказала певица.

«Знакомая ситуация», «Мой сынок тоже хотел на мне жениться, сейчас ему 22 года, встречается с девочкой», «У меня сын и дочь... Никто из них не собирался жениться на родителях. По крайней мере, не озвучивал это вслух», «Ну как у Малыша из "Малыш и Карлсон", тот тоже должен был жениться на жене брата», «У моих сыновей такого не было», — прокомментировали подписчики.

Напомним, 43-летняя Жасмин — мама троих детей. Старшего Михаила, которому уже 23 года, певица родила в первом браке с предпринимателем Вячелавом Семендуевым. А Рита и Мирон появились на свет, когда Жасмин вышла замуж за политика и бизнесмена из Молдовы Илана Шора.