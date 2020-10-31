Сыну Жасмин запретили водить машину за неуплату 567 штрафов
Фото: Instagram
Старший сын певицы Жасмин остался без транспорта: его лишили права вождения автомобиля из-за неуплаты штрафов, полученных за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает телеграм-канал Mash, 23-летний Михаил Семендуев накопил аж 567 неоплаченных квитанций! Общая сумма по ним, которой не досчиталось государство, составила около 700 тысяч рублей.
По сведениям телеграм-канала, приставы не смогли взыскать с молодого человека нужную сумму и обратились в суд. А тот уже постановил лишить нарушителя водительских прав, а также запретить выезжать за пределы России. Ограничения снимут, как только Михаил рассчитается по штрафам.
Михаил Семендуев является старшим из трех детей певицы Жасмин. Она родила его в 1997 году во время первого брака с предпринимателем Вячеславом Семендуевым. Тогда ей было всего 20 лет, так что сейчас поклонники артистки не перестают удивляться тому, как взросло выглядит ее первенец. В 2011 году Жасмин вышла замуж во второй раз, ее избранником стал молдавский политик Илан Шор. Артистка родила ему двоих детей.
В этом году их дочери Маргарите исполнилось 8 лет, а сыну Мирону — 4 года. Жасмин часто публикует забавные фото и видео со своими младшими детьми в соцсетях. Например, недавно она показала новый вид массажа, который изобрел Мирон и испытал на старшем брате.
Фото и видео: @jasmin/Instagram; Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!