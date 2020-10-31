Сыну Жасмин запретили водить машину за неуплату 567 штрафов

По сведениям телеграм-канала, приставы не смогли взыскать с молодого человека нужную сумму и обратились в суд. А тот уже постановил лишить нарушителя водительских прав, а также запретить выезжать за пределы России. Ограничения снимут, как только Михаил рассчитается по штрафам.

Михаил Семендуев является старшим из трех детей певицы Жасмин. Она родила его в 1997 году во время первого брака с предпринимателем Вячеславом Семендуевым. Тогда ей было всего 20 лет, так что сейчас поклонники артистки не перестают удивляться тому, как взросло выглядит ее первенец. В 2011 году Жасмин вышла замуж во второй раз, ее избранником стал молдавский политик Илан Шор. Артистка родила ему двоих детей.