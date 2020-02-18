В Instagram Ирина Шейк опубликовала видео с «жарким» танцем, который она исполнила на вечеринке после показа Burberry. Модель в белом мини-платье даже попыталась исполнить тверк. Танцы Шейк буквально взорвали Сеть. «Богиня», «Королева Иришка», «Не танцуй! Пари!», «Я люблю тебя!», «Вот это огонь!», — усыпали Ирину Шейк комплиментами.Весной 2019 года Ирина Шейк рассталась с отцом своей дочери Леи — актером Брэдли Купером. Поклонники модели после заметили, что именно после разрыва с голливудской знаменитостью Ирина стала позволять себе немного больше чем раньше. Так, в ее Instagram «полетели» более откровенные селфи и видео. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!