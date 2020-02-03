«Королева-русалка»: Ирина Шейк блеснула на модной вечеринке в нескромном платье-сетке
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Фото: Instagram
В фото Instagram Шейк позирует, сидя на коленях у дизайнера Рикардо Тиши. Муза креативного директора бренда Burberry осталась преданной марке, появившись на вечеринке в абсолютно прозрачном платье-сетке, декорированном кристаллами и бахромой из мерцающих бусин. Нескромная деталь сочетается с боди телесного цвета и подчеркивает тело Шейк с самых выгодных ракурсов. Дополнили look молочно-белые босоножки на устойчивом каблуке и комплект лаконичных ювелирных украшений.
Поклонники оценили образ Ирины, сравнив супермодель с русалкой. «Экзотичная красота и интеллект», «Богиня», «Королева-русалка», «Ты очень красивая», «Самая красивая женщина на планете», «Королева этой вечеринки», «Невероятное платье», «Волшебная женщина», «Ирина великолепна», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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