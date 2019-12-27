Украшения вместо бикини: Ирина Шейк снялась в смелой фотосессии и вызвала бурю эмоций у поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
33-летняя Ирина Шейк в разгар зимы опубликовала «жаркое» летнее фото: она снялась в откровенной фотосессии на берегу океана.
Во время съемок на Шейк были только трусики от бикини и сотуар (украшения для спины, — прим. ред.). Белый купальник подчеркнул бронзовый оттенок кожи. Грудь модель прикрыла руками.
Первой поставила комментарий коллега и землячка Алеся Кафельникова, которая не нашла слов от восторга, а оставила несколько смайликов в виде огня.
«Вот это да», «Шикарная», «Моя русская королева», «Богиня», — написали те, кто смог выразить эмоции словами.
Поклонники Ирины Шейк уверены, что модель стала публиковать откровенные фотографии после разрыва с отцом своей дочери Брэдли Купером.
Фото и видео: Instagram
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