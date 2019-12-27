Украшения вместо бикини: Ирина Шейк снялась в смелой фотосессии и вызвала бурю эмоций у поклонников

Первой поставила комментарий коллега и землячка Алеся Кафельникова, которая не нашла слов от восторга, а оставила несколько смайликов в виде огня.

«Вот это да», «Шикарная», «Моя русская королева», «Богиня», — написали те, кто смог выразить эмоции словами.

Поклонники Ирины Шейк уверены, что модель стала публиковать откровенные фотографии после разрыва с отцом своей дочери Брэдли Купером.