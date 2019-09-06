Ирина Шейк снялась без одежды в рекламе и рассказала о переживаниях после разрыва с Брэдли Купером

Одновременно с новой рекламой вышло интервью Шейк в итальянской версии журнала Vanity Fair. В беседе с журналистом супермодель рассказала, откуда она черпает силы для вдохновения в непростой период личной жизни.

«Я не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами», - призналась модель. Она также отметила, что чувствовать себя на высоте ей помогает поддержка семьи, которая помогает пережить не самые простые времена. А самый сильный для нее человек – ее бабушка.

Весной Ирина Шейк рассталась с отцом своей дочери – голливудским актером Брэдли Купером. Их роман длился четыре года. С тех пор Ирина проводит много времени с мамой и сестрой. Пока модель отдыхала в Италии с родительницей, ее малышка-дочь Лея была с отцом в Лос-Анджелесе. Актер проводит с дочерью много времени и заботится о ней.