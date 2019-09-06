Ирина Шейк снялась без одежды в рекламе и рассказала о переживаниях после разрыва с Брэдли Купером

Ирина Шейк показала в Instagram свою новую работу. Для рекламы новой коллекции сумок Calvin Klein россиянка снялась полностью обнаженной. В черно-белом ролике Ирина прикрывает пикантные места лишь небольшими сумочками.
Одновременно с новой рекламой вышло интервью Шейк в итальянской версии журнала Vanity Fair. В беседе с журналистом супермодель рассказала, откуда она черпает силы для вдохновения в непростой период личной жизни.
«Я не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами», - призналась модель. Она также отметила, что чувствовать себя на высоте ей помогает поддержка семьи, которая помогает пережить не самые простые времена. А самый сильный для нее человек – ее бабушка.
Весной Ирина Шейк рассталась с отцом своей дочери – голливудским актером Брэдли Купером. Их роман длился четыре года. С тех пор Ирина проводит много времени с мамой и сестрой. Пока модель отдыхала в Италии с родительницей, ее малышка-дочь Лея была с отцом в Лос-Анджелесе. Актер проводит с дочерью много времени и заботится о ней.
После распада одной из самых красивых пар Голливуда близкие к ней источники рассказывали, что за годы совместной и наличии общего ребенка отношения Ирины и Брэдли не стали настолько крепкими, насколько ей хотелось бы.
Знакомый Купера рассказывал, что даже после рождения Леи актер не спешил жениться на матери своего ребенка и покупать новый общий дом, хотя Ирина этого очень ждала.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, East News, Hubert Boesl/ Glibal Look press
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