«Мы едем, едем, едем»: Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачеву в новом видео
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Еще совсем недавно поклонников всполошила информация, что спустя много лет, проведенных вместе, супруги решили разойтись. Одни решили, что это всего лишь слухи, а другие всерьез восприняли информацию и принялись поддерживать звездную пару, давая всевозможные советы и рекомендации. Алла и Максим достаточно спокойно реагируют на сплетни и снимают забавные видеоролики, чтобы показать, что между ними царит мир и взаимопонимание, на зависть недоброжелателей.
Так, например, одно из последних видео звездная чета записала в салоне автомобиля, опровергая информацию, что у них не все так гладко и вообще, они уже давно не вместе. «Говори что-нибудь», - обратилась Примадонна к своему супругу. «А что говорить?», - удивился Максим. Тогда Пугачева запела: «Мы едем, едем, едем в далекие края», а затем смеясь добавила: «Дальше идут глупости: «хорошие соседи».
Поклонники отметили, что звезды ведут себя непринужденно и выглядят по-настоящему счастливыми. «Вы наши самые любимые! Аллочка прекрасна, как всегда», «Алла Борисовна, вы невероятно красивая», «Приятно на вас посмотреть», «Счастливая семья», «Как здорово, что Аллы Борисовны стало больше в ваших постах», «Счастья вам», «Прекрасные», - оставили восторженные комментарии подписчики под забавным видео Максима Галкина.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже около 20 лет и за это время их не единожды «разводили» и ссорили. Супруги воспитывают шестилетних двойняшек Лизу и Гарри и спокойно реагируют на сплетни о своем семействе.
Фото и видео: Instagram/ @maxgalkinru
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