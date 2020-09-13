«Мы едем, едем, едем»: Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачеву в новом видео

Еще совсем недавно поклонников всполошила информация, что спустя много лет, проведенных вместе, супруги решили разойтись. Одни решили, что это всего лишь слухи, а другие всерьез восприняли информацию и принялись поддерживать звездную пару, давая всевозможные советы и рекомендации. Алла и Максим достаточно спокойно реагируют на сплетни и снимают забавные видеоролики, чтобы показать, что между ними царит мир и взаимопонимание, на зависть недоброжелателей.

Так, например, одно из последних видео звездная чета записала в салоне автомобиля, опровергая информацию, что у них не все так гладко и вообще, они уже давно не вместе. «Говори что-нибудь», - обратилась Примадонна к своему супругу. «А что говорить?», - удивился Максим. Тогда Пугачева запела: «Мы едем, едем, едем в далекие края», а затем смеясь добавила: «Дальше идут глупости: «хорошие соседи».