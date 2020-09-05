Пугачева делится кадрами с вечеринки «для своих», а фанаты обсуждают ее образ: «Нежная внутри и сильная духом»

В первые дни осени Примадонна с друзьями собрались вместе, чтобы вдоволь пообщаться, помузицировать. Максим Галкин уже поделился видео, на котором Алла Пугачева дает мини-концерт, сидя за роялем в алом пальто и с пышной укладкой. В блоге певицы тоже появляются уютные кадры.

«Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя», - призналась артистка под одним из них.