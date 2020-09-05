Пугачева делится кадрами с вечеринки «для своих», а фанаты обсуждают ее образ: «Нежная внутри и сильная духом»
Фото: Instagram Максима Галкина
В первые дни осени Примадонна с друзьями собрались вместе, чтобы вдоволь пообщаться, помузицировать. Максим Галкин уже поделился видео, на котором Алла Пугачева дает мини-концерт, сидя за роялем в алом пальто и с пышной укладкой. В блоге певицы тоже появляются уютные кадры.
«Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя», - призналась артистка под одним из них.
«Настоящая дружба», «Буйнов вообще не меняется», «Алла. Вы тоже в форме. Не отстаете от Буйнова», «Какая красивая», «Ну какая же нежная внутри и сильная духом», «Красивые и оба в отличной форме», «Шикарные», - обсуждают фото поклонники.
Фото и видео: Instagram/@alla_orfey
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