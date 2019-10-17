«Жар-птица»: поклонники Ренаты Литвиновой обсуждают ее яркий образ в алом пальто oversize

Подписчики отметили, что Рената сама как несыгранная роль. «Богиня в любви», «жар -птица. разная!, но всегда любимая..», «Сама гармония», - отметили ее фанаты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Но не все образы своей любимицы поклонники принимают так благосклонно. Недавно 52-летнюю Ренату Литвинову раскритиковали за «бабушкин» огромный халат в цветочек.

А вам понравился новый имидж Ренаты?