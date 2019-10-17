«Жар-птица»: поклонники Ренаты Литвиновой обсуждают ее яркий образ в алом пальто oversize
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Фото: Instagram
Утонченная Рената Литвинова любит примерять необычные образы, а иногда даже удивлять ими публику. То она выберет наряд в готическом стиле, то выйдет на подиум во время модного показа в прозрачном наряде и без косметики.
В очередной раз Рената Литвинова приятно поразила подписчиков фотографиями, на которых позирует в алом пальто необычного кроя и размера oversize. Объемный наряд подчеркнул аристократическую бледность актрисы и ее стройность.
«Поиски очередной Роли», - подписала Литвинова фотосессию.
Подписчики отметили, что Рената сама как несыгранная роль. «Богиня в любви», «жар -птица. разная!, но всегда любимая..», «Сама гармония», - отметили ее фанаты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Но не все образы своей любимицы поклонники принимают так благосклонно. Недавно 52-летнюю Ренату Литвинову раскритиковали за «бабушкин» огромный халат в цветочек.
А вам понравился новый имидж Ренаты?
Фото и видео: Instragram
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