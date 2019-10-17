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«Жар-птица»: поклонники Ренаты Литвиновой обсуждают ее яркий образ в алом пальто oversize

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Instagram

Актриса и режиссер опубликовала снимок из театра.

Утонченная Рената Литвинова любит примерять необычные образы, а иногда даже удивлять ими публику. То она выберет наряд в готическом стиле, то выйдет на подиум во время модного показа в прозрачном наряде и без косметики.

В очередной раз Рената Литвинова приятно поразила подписчиков фотографиями, на которых позирует в алом пальто необычного кроя и размера oversize. Объемный наряд подчеркнул аристократическую бледность актрисы и ее стройность.

«Поиски очередной Роли», - подписала Литвинова фотосессию.

Подписчики отметили, что Рената сама как несыгранная роль. «Богиня в любви», «жар -птица. разная!, но всегда любимая..», «Сама гармония», - отметили ее фанаты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Но не все образы своей любимицы поклонники принимают так благосклонно. Недавно 52-летнюю Ренату Литвинову раскритиковали за «бабушкин» огромный халат в цветочек.

А вам понравился новый имидж Ренаты?

Фото и видео: Instragram

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