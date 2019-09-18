«Баба Рената»: Литвинова в цветочном халате и тренче oversize подверглась критике в Сети

Мнение подписчиков по поводу странного образа Ренаты Литвиновой разделилось: одни восхитились талантом перевоплощения, другие сделали look предметом критики и шуток. «Мне тут надо картошку докопать немного…Может поможешь?», «Неизящно это как-то. Ищу изюминку, но не нахожу», «Школьная уборщица – образ», «Ну не надо так уж над дурным вкусом издеваться – мы все поняли, больше не будем», «Баба Рената» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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