Блузка с пышными рукавами и ультракороткая юбка: Литвинова примерила образ в духе современной готики

Модные эксперименты Литвиновой фолловерам явно по душе. «Такой имидж вам идет больше всего. Строгий и изысканный», «Вдохновляющие фотографии», «Очень красивая укладка и длина волос. И весь образ в целом прекрасен» – пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о вечернем выходе актрисы в ультракороткой красной юбке – об этом читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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