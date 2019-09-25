Блузка с пышными рукавами и ультракороткая юбка: Литвинова примерила образ в духе современной готики

Одним из главных мотивов осенних коллекций стала готика и любые вариации на ее тему. Акцентной деталью своего образа Литвинова сделала приталенную блузку с пышными рукавами «жиго» (объемным верхом, сужающимся книзу). Готический стиль с элементами театральности и драматичности актриса дополнила облегающей кожаной юбкой длины мини. Завершением образа стали плотные черные колготки, сапоги с объемным голенищем и контрастной меховой отделкой.
Модные эксперименты Литвиновой фолловерам явно по душе. «Такой имидж вам идет больше всего. Строгий и изысканный», «Вдохновляющие фотографии», «Очень красивая укладка и длина волос. И весь образ в целом прекрасен» – пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о вечернем выходе актрисы в ультракороткой красной юбке – об этом читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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