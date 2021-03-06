Здоровый феминизм: девушка сына Королевой сама сделала ему предложение руки и сердца

«Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы», — рассказала невеста звездного наследника Мелисса в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того, девушка утверждает, что первой предложение руки и сердца сделал не жених, а она сама. «У меня было золотое кольцо бабушки — он согласился. И Архип знал, кто я, поэтому смысл мне стесняться себя, если я идеальна», - прямо заявила избранница сына Тарзана и Королевой.

Отношения 18-летнего Архипа Глушко и 20-летней Мелиссы стремительно развиваются: парочка познакомилась летом 2020 года, тогда их впервые заметили на «Московском выпускном» в Парке Горького, где артист поздравлял выпускников.

Молодых людей объединил общий интерес — оба увлекаются танцами на пилоне и ходят на тренировки в одну и ту же студию.