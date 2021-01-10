«Безмерное счастье»: Наташа Королева поделилась нежным видео с Тарзаном

Фолловеры остались в восторге от видео и написали: «Ты моя сладкая девочка, и пусть у вас все будет хорошо всегда!!!! Люблю вас всех», «Очень красивый , колоритный и чувственный клип», «Мне показались слезы искренне, в них столько боли, без слов», «Наташа, молодцы! Все будет у вас хорошо», «Счастья Вашей семье».

К слову, недавно мы писали, как Наташа Королева удивила необычным образом Снегурочки «для взрослых». Певица предстала в эффектном черном боди, жемчугах и блестящих туфлях на платформе.

А вам понравилось видео Наташи Королевой? Делитесь своим мнением в комментариях!