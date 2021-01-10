«Безмерное счастье»: Наташа Королева поделилась нежным видео с Тарзаном
Фото: @koroleva__star / Instagram
После семейного скандала и восстановления на острове Наташа Королева стала выглядеть ярче и интереснее и чаще радовать поклонников новыми шикарными образами и проектами. На этот раз звезда порадовала новым клипом, снятым с возлюбленным. К видео она добавила трогательный пост: «В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню «Гори-гори!» написал мой талантливый друг @germantitov_official Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни. Мы - оптимисты, поэтому и лейтмотив песни - оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда - исцелять. Зажигайте под наш трек, смотрите новое видео и обязательно дарите друг другу огонь любви».
Фолловеры остались в восторге от видео и написали: «Ты моя сладкая девочка, и пусть у вас все будет хорошо всегда!!!! Люблю вас всех», «Очень красивый , колоритный и чувственный клип», «Мне показались слезы искренне, в них столько боли, без слов», «Наташа, молодцы! Все будет у вас хорошо», «Счастья Вашей семье».
К слову, недавно мы писали, как Наташа Королева удивила необычным образом Снегурочки «для взрослых». Певица предстала в эффектном черном боди, жемчугах и блестящих туфлях на платформе.
А вам понравилось видео Наташи Королевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @koroleva__star / Instagram
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