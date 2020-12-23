Сын Наташи Королевой начал встречаться с танцовщицей на пилоне

Пока Наташа Королева и Сергей Глушко отходят от скандала с любовницей Тарзана, у их сына Архипа Глушко все в порядке. Он расстался со своей подругой Машей, но уже успел обзавестись новой возлюбленной, известной как Мелисса. У пары один интерес на двоих, оба они танцуют на пилоне. Девушке 20 лет.

Имя своей новой возлюбленной Архип назвал в своем Instagram, поздравляя подругу с днем рождения.

18-летний Архип активно занимается карьерой — он начал появляться на сцене с песнями, а также решил пойти по стопам отца, и освоить танцы на пилоне.

Родители Архипа сейчас восстанавливаются после скандала. Наташа Королева в одиночестве отправилась в Африку, где активно работает, принимая участие в шоу «Племя», и публикует горячие фотографии в своем Instagram.

Сам Тарзан, Сергей Глушко, который стал причиной инцидента со своими любовницами, по сообщениям журналистов, решил продать квартиру, куда он водил женщин, и активно занимается этим вопросом.