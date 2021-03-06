75-летняя мама Наташи Королевой рассказала о пластических операциях
Фото: Instagram
Мама Наташи Королевой активно снимается в роликах звездной дочери и принимает участие в съемках, выбирая самые смелые образы. Пенсионерку часто обвиняют в злоупотреблении филлерами. Мама поп-звезды устала слушать негатив в свою сторону и решила высказаться.
«Некоторые люди, которые, наверное, никогда не постареют, осуждают, что я старая, что в морщинах, веснушках, такая-сякая. Так и хочется сказать: "Люди! Мне – 75 лет. А какая я должна быть?» Тем более, я никогда не делала пластику. Хотя Наташа мне в Москве не раз предлагала. А я отказалась, не хочу, у меня своя философия по этому поводу! Для меня внутренняя красота души важнее. Я сейчас счастлива!», — обратилась к подписчикам Людмила.
Напомним, совсем недавно мы писали, что Татьяна Веденеева пожаловалась на неудачную пластику лица, сделанную во Франции. Телеведущая призналась, что не очень довольна работой хирурга.
Фото: Instagram
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