75-летняя мама Наташи Королевой рассказала о пластических операциях

«Некоторые люди, которые, наверное, никогда не постареют, осуждают, что я старая, что в морщинах, веснушках, такая-сякая. Так и хочется сказать: "Люди! Мне – 75 лет. А какая я должна быть?» Тем более, я никогда не делала пластику. Хотя Наташа мне в Москве не раз предлагала. А я отказалась, не хочу, у меня своя философия по этому поводу! Для меня внутренняя красота души важнее. Я сейчас счастлива!», — обратилась к подписчикам Людмила.