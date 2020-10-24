Красавица-дочь Анастасии Заворотнюк удивила новым цветом волос: «Барби»

К слову, недавно мы писали, как дочь Анастасии Заворотнюк лишилась части волос из-за неудачного окрашивания в модном салоне. 24-летней Анне Заворотнюк пришлось отрезать часть своих роскошных волос, которые сжег нерадивый мастер.

А вам понравился новый образ Анны Заворотнюк? Делитесь своим мнением в комментариях!