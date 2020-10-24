Красавица-дочь Анастасии Заворотнюк удивила новым цветом волос: «Барби»
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Красавица-дочь Анастасии Заворотнюк ведет свой блог в Instagram, где активно общается с фолловерами, делится своими мыслями, а заодно и стильными образами. В этот раз девушка продемонстрировала необычный образ после цифровой смены имиджа — Анна с помощью специального фильтра поменяла цвет волос и одежды на новой фотографии. В селфи, сделанном в зеркал, девушка предстала с малиновыми волосами, макияжем в цвет прядям и длинными красными ногтями. Стройную фигуру Анна продемонстрировала с помощью белоснежного комплекта из кроптопа и джоггеров.
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Анна удивила поклонников новым цветом волос. Фолловеры остались в восторге от необычного образа и написали в Сети: «Тебе идет)», «Классно с розовым», «Дааа Анют. Тоже так бы хотела. Вам очень идет», «Как же тебе идет этот цвет», «Я и правда подумала», «Очень красивая», «ТЕБЕ ИДЕТ БАРБИ ЦВЕТ !!», «Красивое фото и крутяцкие кеды», «Красавица. Волосы», «Красавица», «Было бы круто! Красотка», «Крошка», «Цвет волос».
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
К слову, недавно мы писали, как дочь Анастасии Заворотнюк лишилась части волос из-за неудачного окрашивания в модном салоне. 24-летней Анне Заворотнюк пришлось отрезать часть своих роскошных волос, которые сжег нерадивый мастер.
А вам понравился новый образ Анны Заворотнюк? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @anna_zavorotnyuk / Instagram
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