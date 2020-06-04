24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк показала стильный образ с брутальной косухой
Фото: Instagram
«Живу в ожидании лета. А к вам оно уже пришло?» — поинтересовалась модель в одной из последних публикаций. Действительно, теплая и солнечная погода не спешит в столицу, и для капризного июня Анна Заворотнюк подобрала уютный образ. Девушка позирует в прямых укороченных джинсах с необработанными низами, которые замиксованы с объемным свитером молочно-белого цвета. Дополнила всегда выигрышный тандем и добавила ему брутальности свободная куртка-косуха с грубой металлической фурнитурой. Завершающий штрих — пара массивных кроссовок, рифмующихся с общей цветовой гаммой образа.
Анна редко дает комментарии на тему состояния здоровья ее мамы Анастасии Заворотнюк. Ранее стало известно, что борющаяся с опухолью мозга актриса идет на поправку, уже пребывает дома без постоянного наблюдения медицинских работников и даже выходит на связь в Instagram. Подробности ищите в материалах Passion.ru.
Фото: Instagram
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