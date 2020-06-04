24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк показала стильный образ с брутальной косухой

Анна редко дает комментарии на тему состояния здоровья ее мамы Анастасии Заворотнюк. Ранее стало известно, что борющаяся с опухолью мозга актриса идет на поправку, уже пребывает дома без постоянного наблюдения медицинских работников и даже выходит на связь в Instagram. Подробности ищите в материалах Passion.ru.

Фото: Instagram

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