Дочь Анастасии Заворотнюк лишилась части волос из-за неудачного окрашивания в модном салоне

Поклонники Анны написали ей много поддерживающих слов: «Красотка, все будет хорошо! Вылечим», «Какой кошмар! Так жаль твои прекрасные волосы! Вот и верь после этого инстаграму, в котором так активно все пиарят этот салон», «Ого! А в чем ваша вина, интересно? В том, видимо, что пришли в их салон», «Пусть это будет последнее несчастье в вашей жизни!», «Какой ужас! Вроде уже каждый среднестатистический мастер сейчас знает какой процент сжигает волосы!!!! Верх непрофессионализма!», «Ань, не расстраивайся, ты все равно очень красивая, а про ситуацию просто сделай выводы и иди дальше, все будет хорошо», «Шоооок! Такие волосы были у Вас! И такой салон, как так можно?», «Не переживайте, вы все равно самая красивая девушка в мире», – написали они в комментариях под постом. Анна же, в свою очередь, ответила, что владелец салона так и не вышел на связь с ней.

Фото: Instagram anna_zavorotnyuk

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