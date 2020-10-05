Дочь Заворотнюк в дерзком образе сравнили со звездной мамой: «Копия!»
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Дочь Анастасии Заворотнюк ведет свой блог в Instagram, где активно общается с фолловерами, делится своими мыслями, а заодно и стильными образами. В этот раз девушка продемонстрировала дерзкий образ в черном кожаном жакете, трикотажном платье с высоким горлом, к которому подобрала трендовые аксессуары — золотую толстую цепочку и большие очки — и черные колготки с принтом в виде сердец. Для стильного образа Анна сделала голливудскую укладку с крупными локонами и легкий макияж с акцентом на губах. На фотографии девушка позирует на фоне Исторического музея и фонтанов.
Фолловеры сравнили актрису с ее звездной мамой и написали в комментариях: «Как же ты похожа на маму», «Копия!», «Симпатулечка вся в мамочку», «Боже,вот это красотка», «Мне понравились все фотки, вы здесь очень на маму похожа, такая же красивая)))», «Нереально крутой прикид на осень», «Красавица! Так на маму похожа!»
Анна редко дает комментарии на тему состояния здоровья ее мамы Анастасии Заворотнюк. Ранее стало известно, что борющаяся с опухолью мозга актриса идет на поправку, уже пребывает дома без постоянного наблюдения медицинских работников и даже выходит на связь в Instagram.
К слову, недавно мы писали, как дочь Заворотнюк показала модный «макияж без макияжа», а поклонники поражены ее сходством с мамой. Модель, актриса и популярный блогер Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками новым фото и уверила, что все будет хорошо.
А тебе понравились новые фото Анны Заворотнюк? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!