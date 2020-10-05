Дочь Заворотнюк в дерзком образе сравнили со звездной мамой: «Копия!»

Анна редко дает комментарии на тему состояния здоровья ее мамы Анастасии Заворотнюк. Ранее стало известно, что борющаяся с опухолью мозга актриса идет на поправку, уже пребывает дома без постоянного наблюдения медицинских работников и даже выходит на связь в Instagram.

К слову, недавно мы писали, как дочь Заворотнюк показала модный «макияж без макияжа», а поклонники поражены ее сходством с мамой. Модель, актриса и популярный блогер Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками новым фото и уверила, что все будет хорошо.

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