«Завораживающий взгляд!»: Вера Брежнева появилась на обложке глянца
Фото: @ververa / Instagram
На черно-белом снимке Брежнева предстала в черном силуэтном платье из трикотажной ткани с длинными рукавами и закрытым плечом. Ее вечерний образ дополнила шикарная прическа. Певица отказалась от яркого макияжа и предпочла нейтральный, подчеркивающий достоинства мейк.
Скрин обложки, которую украсила знаменитая блондинка был опубликован на ее личной странице в Instagram. «Первая обложка в этом году. И точно передаёт мое нынешнее состояние. Спокойное, расслабленное.. доверие фотографу и возможность быть самой собой - успех идеальной съёмки.. но внутри журнала целая история...», — написала звезда в социальной Сети.
Восторженные фанаты осыпали звезду комплиментами. «Какие эмоции!», «Вообще не понятно что бы мы без вашей красоты тут делали! Спасибо вам!». Они отметили красоту, женственность, чувственность и обворожительность Брежневой.
Напомним, недавно мы писали, что Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили роскошный отдых в Италии.38-летняя певица с 57-летним исполнителем улетели на озеро Комо и наслаждались там отдыхом.
Фото: @ververa / Instagram
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