«Завораживающий взгляд!»: Вера Брежнева появилась на обложке глянца

На черно-белом снимке Брежнева предстала в черном силуэтном платье из трикотажной ткани с длинными рукавами и закрытым плечом. Ее вечерний образ дополнила шикарная прическа. Певица отказалась от яркого макияжа и предпочла нейтральный, подчеркивающий достоинства мейк.

Скрин обложки, которую украсила знаменитая блондинка был опубликован на ее личной странице в Instagram. «Первая обложка в этом году. И точно передаёт мое нынешнее состояние. Спокойное, расслабленное.. доверие фотографу и возможность быть самой собой - успех идеальной съёмки.. но внутри журнала целая история...», — написала звезда в социальной Сети.