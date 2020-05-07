Заспанная Елена Летучая впечатлила фанатов постельным фото: «Какая нежность»

Подписчики телеведущей отметили, что она выглядит невероятно нежно и красиво. «Очень красиво», «Вы прекрасно выглядите», «Какая нежность», «Елена, вы прекрасны и улыбка у вас замечательная», «Идеально», — написали ей в комментариях.

Ранее Елена Летучая делилась нежным фото с мужем в его день рождения и показывала стройную фигуру в ярком бикини.

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