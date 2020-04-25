Елена Летучая поделилась нежным фото с мужем в день его рождения

«С днем рождения любимого», «С днем рождения! Вы очень красивая пара!», «Красивые и милые) Поздравляю!», «Приятно посмотреть на вас, счастья Вам!!», «Леночка, с днем рождения Вашего мужа!», «Красивая пара», «Поздравляем Вашу семью с праздником! С днем рождения», «Очень мило, счастья и любви», «Вы очень красивая пара», «Очень мило! Такое семейное тепло», «Такая крутая пара», «Поздравляю с днем рождения, какие красивые и классные», — комментируют подписчики. Особо внимательные фолловеры предположили, что семья Елены и Юрия станет на одного человека больше: «Ооу: уде семьей «попахивает»)) приятного чаепития! вот это карантин)», «Беременная?», «Вроде, животик».

Напомним, в феврале 2016 года Елена Летучая сообщила о помолвке со своим избранником, предпринимателем Юрием Анашенковым. Спустя полгода пара сыграла свадьбу на греческом острове Санторини. Отметим, что от предыдущего брака у Юрия есть двое детей.