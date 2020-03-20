41-летняя Елена Летучая показала сонное фото в белье и собрала комплименты поклонников
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
41-летняя Елена Летучая собрала десятки комплиментов от подписчиков после того, как опубликовала свое утреннее сонное фото, на котором позирует лишь в белом белье.
«Наконец-то выспалась», — написала «ревизорро» под фото.
«Везет же кому-то», «Как можно быть такой красивой?», «Вы идеальная», «Эстетика», «Как всегда, очень красивая», — посыпались на Летучую комплименты.
Фигура Елены Летучей каждый раз становится поводом для обсуждений, так же, как и ее стиль одеваться. Так, на вручении премии журнала GQ Елена Появилась в прозрачной блузке с манишкой; после удивляла подписчиков total black образом и хвасталась рельефной фигурой с загаром.
Фото и видео: Instagram
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