Елена Летучая показала идеальную фигуру и длинные ноги на фото в ярком бикини
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Елена Летучая опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ярко-желтом бикини. 41-летняя звезда ТВ похвасталась длинными ногами и идеальной фигурой в наряде, прикрывающем только самые пикантные места женского тела.
«Такое спокойствие и погружение в себя и только свою жизнь, свои желания я не испытывала лет 10. Нет, я не бездельничаю, я успеваю работать, но у меня вдруг появилось полноценное время и на себя! То, что я старалась ухватить между съемками и бизнес-встречами, вдруг полноценно вошло в расписание каждого дня! И хочется это время оставить только лишь себе», — рассказала Елена Летучая о своем пребывании на карантине.
«Великолепное секси-тело», «Красавица», «Ух, какая девочка», «Как вы сохраняете такую форму? Любуюсь и в душе завидую», — похвалили Елену в комментариях.
На днях Елена Летучая показала, как выглядит сонной и собрала комплименты.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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