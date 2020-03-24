Елена Летучая показала идеальную фигуру и длинные ноги на фото в ярком бикини

«Такое спокойствие и погружение в себя и только свою жизнь, свои желания я не испытывала лет 10. Нет, я не бездельничаю, я успеваю работать, но у меня вдруг появилось полноценное время и на себя! То, что я старалась ухватить между съемками и бизнес-встречами, вдруг полноценно вошло в расписание каждого дня! И хочется это время оставить только лишь себе», — рассказала Елена Летучая о своем пребывании на карантине.

«Великолепное секси-тело», «Красавица», «Ух, какая девочка», «Как вы сохраняете такую форму? Любуюсь и в душе завидую», — похвалили Елену в комментариях.

На днях Елена Летучая показала, как выглядит сонной и собрала комплименты.