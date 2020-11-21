Зара раскрыла секрет красоты и рассказала о желании родить дочку
Фото: @zara_music / Instagram
На своей странице в Instagram Зара нередко публикует снимки с семьей и делится модными образами с подписчиками. Зара часто экспериментирует со стилями, балансируя между классикой, бохо и casual. Однако в этот раз певица удивила фолловеров необычным форматом Stories — Зара честно ответила на многочисленные вопросы поклонников и раскрыла подробности личной жизни.
Фото: @zara_music / Instagram
В Stories Зара раскрыла секрет красоты и рассказала о желании родить дочку. Так, певица написала: «Мечтаю о доченьке! На фото с чудесными дочерьми моей любимой». Что касается вопросов красоты, Зара написала рецепт идеального ухода за кожей: «Я всегда тщательно очищаю кожу перед сном: средство для снятия макияжа, пенка для умывания и наношу крем. Утром также умываюсь и наношу сначала сыворотку, затем крем и крем для кожи вокруг глаз. Раз в три дня использую маски с разными эффектами, чередую их. В день съемок использую патчи для глаз. И, конечно, раз в неделю пользуюсь скрабом «скаткой» для лица».
Фото: @zara_music / Instagram
Напомним, что Зара часто показывает очень стильные и женственные образы с прогулок в теплых оттенках в своем Instagram. Например, во время конкурса «Новая волна» в Артеке она вместе с Алсу высадила деревья в очень нежном, светло-зеленом платье в мелкий цветочек и соломенной шляпке.
К слову, недавно мы писали, как Зара порадовала поклонников сексуальным образом в звериных мотивах. Такой наряд смотрится эффектно, и очень идет 37-летней певице.
Фото и видео: @zara_music / Instagram
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