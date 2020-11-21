Зара раскрыла секрет красоты и рассказала о желании родить дочку

Напомним, что Зара часто показывает очень стильные и женственные образы с прогулок в теплых оттенках в своем Instagram. Например, во время конкурса «Новая волна» в Артеке она вместе с Алсу высадила деревья в очень нежном, светло-зеленом платье в мелкий цветочек и соломенной шляпке.

К слову, недавно мы писали, как Зара порадовала поклонников сексуальным образом в звериных мотивах. Такой наряд смотрится эффектно, и очень идет 37-летней певице.