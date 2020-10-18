«Грациозный леопард»: Зара порадовала поклонников сексуальным образом в звериных мотивах
Певица очаровала своих поклонников стильным и ярким образом.
На новом фото в своем микроблоге в Instagram артистка появилась в леопардовом пальто и черных зауженных брюках, а дополнила Зара образ замшевыми лодочками на высокой шпильке и круглой матовой черной шляпкой.
Шикарный лук эстрадной певицы оценили ее поклонники. В комментариях под фото можно найти множество комплиментов.
«Зара, вы невероятная красавица и очень талантливая артистка», «Я обожаю леопардовый принт и у меня много вещей с ним. А Вы, Зарочка, как всегда стильная и обворожительная!», «Воскресенье, светит солнце, теплый ветер и осенний парк. Я гуляю, и навстречу мне, девчина - грациозный леопард», «У вас такие красивые, модные фото!»,«Роскошная и яркая» - пишут ей фолловеры.
Артистка обладает не только роскошным голосом, но еще и отличным вкусом. Образы певицы всегда очень чувственные, нежные и женственные. На своей страничке в социальной сети она часто публикует красивые фотографии, на которых появляется в модных нарядах.
К слову, ранее мы писали, что в эту холодную осень Зара «согрела» своим поклонников уютным костюме в желтом. Эстрадная певица выложила фото, на котором появилась в объемной теплом худи яркого оттенка на фоне золотого осеннего пейзажа.
А вам нравится стиль Зары? Делитесь ответами в комментариях!
Фото и видео: @zara_music Instagram
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