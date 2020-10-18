«Грациозный леопард»: Зара порадовала поклонников сексуальным образом в звериных мотивах

Шикарный лук эстрадной певицы оценили ее поклонники. В комментариях под фото можно найти множество комплиментов.

«Зара, вы невероятная красавица и очень талантливая артистка», «Я обожаю леопардовый принт и у меня много вещей с ним. А Вы, Зарочка, как всегда стильная и обворожительная!», «Воскресенье, светит солнце, теплый ветер и осенний парк. Я гуляю, и навстречу мне, девчина - грациозный леопард», «У вас такие красивые, модные фото!»,«Роскошная и яркая» - пишут ей фолловеры.

Артистка обладает не только роскошным голосом, но еще и отличным вкусом. Образы певицы всегда очень чувственные, нежные и женственные. На своей страничке в социальной сети она часто публикует красивые фотографии, на которых появляется в модных нарядах.

К слову, ранее мы писали, что в эту холодную осень Зара «согрела» своим поклонников уютным костюме в желтом. Эстрадная певица выложила фото, на котором появилась в объемной теплом худи яркого оттенка на фоне золотого осеннего пейзажа.

А вам нравится стиль Зары? Делитесь ответами в комментариях!