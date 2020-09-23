Зара откровенно рассказала об отношениях с мужчинами: «Если любите, измену можно простить»

На днях певица Зара намекнула, что у нее роман с известным спортсменом, борцом Артемом Лобовым. Позже избранник артистки подтвердил, что у них отношения.

И в беседе с поклонниками она отметила, что отношения у них прекрасные. У Зары поинтерсовались, можно ли простить предательство любимого мужчины. «В браке 12 лет, двое детей. Обида душу гложет», — поделилась с певицей одна из поклонниц. «Если любите, то да, измену можно простить», — откровенно ответила артистка.

У нее также спросили, видятся ли ее сыновья Данил и Максим с отцом. «Конечно», — ответила Зара и показала фото бывшего мужа с мальчишками.