Муж Анны Нетребко рассказал о жизни со звездой.

Когда мир узнал об отношениях Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, многие отнеслись к паре скептически. Люди не верили в искренность чувств не слишком известного оперного исполнителя, решившего связать судьбу с мировой занаменитостью. Но мужчина добился профессионального успеха (самой волнительной точкой которого стало выступление в «Ла Скала»), до сих пор находится рядом с Анной, стал настоящим отцом для ее сына Тьяго с диагнозом «аутизм». В передаче «2 Верник 2» Юсиф рассказал, как тяжело далось ему это семейное счастье.

«У меня вызвало очень большое восхищение. Она осталась одна с этой бедой, не зная совершенно, как с этим жить. Не зная совершенно, с какого конца подходить к этому ребенку, у которого были серьезные проблемы <...> Сегодня, по прошествии шести лет, мы рассуждаем, он рассказывает нам все, он совершенно другой человек. Но в тот момент, когда ребенок просто истерит, и ты не знаешь, что ему дать, и нет никого рядом, кто мог бы помочь, это было ужасно. Сейчас все, к счастью, осталось в прошлом», — сообщил Эйвазов, отметив, что мальчик стал намного более позитивным и общительным. «Он очень талантливый, если он возьмется, он будет», — отметил Юсиф талант мальчика к игре на пианино.

Мужчине удалось заслужить доверие «особенного» ребенка и стать для него вторым отцом. «Это мой ребенок, это мой сын», — говорит отчим. Мама Тьяго подчеркнула, что с появлением мужчины в доме ему стало лучше: «Счастлив он стал тогда, когда понял, что у него есть настоящая семья».

Трудности ждали эмоционального Юсифа и в общении с женой. «Мне никогда никто за мои 40 лет жизни не писал любовных стихов. В начале я писал романтические стихи, несколько штук, штук пять. А почему остановился знаешь? Потому что ей это не нужно», — рассказал он.