Юсиф Эйвазов о трудностях жизни с Анной Нетребко и ее сыном: «Я пытался внести немного романтики, но ей это не требуется»
Когда мир узнал об отношениях Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, многие отнеслись к паре скептически. Люди не верили в искренность чувств не слишком известного оперного исполнителя, решившего связать судьбу с мировой занаменитостью. Но мужчина добился профессионального успеха (самой волнительной точкой которого стало выступление в «Ла Скала»), до сих пор находится рядом с Анной, стал настоящим отцом для ее сына Тьяго с диагнозом «аутизм». В передаче «2 Верник 2» Юсиф рассказал, как тяжело далось ему это семейное счастье.
«У меня вызвало очень большое восхищение. Она осталась одна с этой бедой, не зная совершенно, как с этим жить. Не зная совершенно, с какого конца подходить к этому ребенку, у которого были серьезные проблемы <...> Сегодня, по прошествии шести лет, мы рассуждаем, он рассказывает нам все, он совершенно другой человек. Но в тот момент, когда ребенок просто истерит, и ты не знаешь, что ему дать, и нет никого рядом, кто мог бы помочь, это было ужасно. Сейчас все, к счастью, осталось в прошлом», — сообщил Эйвазов, отметив, что мальчик стал намного более позитивным и общительным. «Он очень талантливый, если он возьмется, он будет», — отметил Юсиф талант мальчика к игре на пианино.
Мужчине удалось заслужить доверие «особенного» ребенка и стать для него вторым отцом. «Это мой ребенок, это мой сын», — говорит отчим. Мама Тьяго подчеркнула, что с появлением мужчины в доме ему стало лучше: «Счастлив он стал тогда, когда понял, что у него есть настоящая семья».
Трудности ждали эмоционального Юсифа и в общении с женой. «Мне никогда никто за мои 40 лет жизни не писал любовных стихов. В начале я писал романтические стихи, несколько штук, штук пять. А почему остановился знаешь? Потому что ей это не нужно», — рассказал он.
«За четыре года, что мы вместе, Аня не написала мне ни одного стихотворения, она не признается в любви и не любит открыто выражать свои эмоции. <...> Я смирился где-то с этим. Я знаю, что она меня любит, но она никогда не будет это доказывать, показывать», — несколько печально констатировал мужчина, который больше всего ценит в спутнице мягкость и уют.
«Я до сих пор помню, что на ней было надето в первый день, когда мы познакомились в Риме. Я до сих пор помню, что она сказала. Я до сих пор храню мейлы, которыми мы обменивались», — признался Юсиф.
Впрочем, совместные фотографии, которыми пара делится в Instagram, доказывают: между ними царит любовь, нежность, взаимопонимание. А это важнее, чем слова и признания. «Я никогда не показываю каких-то драм или тягостей жизни <...> Я вообще такой человек — не держу в себе ничего. Поверхностный. Я наверное не глубокий человне, нет во мне какой-то глубины. Если я хочу, я могу найти ее в себе, но она мне мешает. Зачем мне чувства, которыми я терзаюсь? <...> Если у меня есть какие-то недостатки, я не буду ими тяготиться», — призналась Анна.
Фото: instagram