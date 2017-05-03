Вчера, 2 мая, известный оперный певец Юсиф Эйвазов отпраздновал юбилей: ему исполнилось 40 лет. Этот день он провел с любимой супругой, которая, сама того не ожидая, перетянула на себя все внимание весьма откровенным нарядом. «Жарко!», — пояснила Анна, имея в виду то ли погоду, то ли свой лук: короткие шорты открывали стройные ноги артистки.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 2 2017 в 11:42 PDT

«Самые роскошные ноги на планете у Анечки! Моя красавица любимая!!!», «Ножки. Какие ножки!», «Супер Модель! Звезда!!», — восхищены поклонники таланта певицы.

В своем блоге Анна опубликовала и другие снимки и видеозаписи. С утра супруги наслаждались отдыхом в Беверли-Хиллз:

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 1 2017 в 6:23 PDT

«С Днем рождения моя любовь! Моя жизнь! Мое счастье! Самый лучший муж на свете! Будь счастлив и успешен и конечно здоров!!! Люблю тебя», — обратилась жена к любимому мужу.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 2 2017 в 8:58 PDT

После небольшого застолья пара отправилась гулять по «Аллее Звезд» в Голливуде:

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 2 2017 в 11:31 PDT

«Наверное это один из лучших дней рождения в моей жизни — вот тут вот со звездой Пласидо и с моими родными», — делится впечатлениями Юсиф.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМай 2 2017 в 12:13 PDT

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Юсифу Эйвазову долгих творческих лет!

Фото: instagram.com