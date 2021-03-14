Юрий Шатунов признался в злоупотреблении спиртными напитками

Артист признался в любви к алкогольным напиткам. Правда, выпивает он не много, и только под определенные блюда. Бывший солист «Ласкового мая» поведал в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» о том, что полюбил красное и белое вины и знаменитое немецкое пиво. «Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например», — рассказал певец.

Но, стоит отметить, что при этом, знаменитый исполнитель ведет здоровый образ жизни и выглядит моложе своих лет. Артист занимается спортом и правильно питается.

К слову, недавно мы писали, что актриса фильмов «Собачье сердце», «Остров погибших кораблей», сериала «Жизнь Клима Самгина» призналась, что ее муж был настоящим тираном. Знаменитая блондинка долго терпела его, пока супруг сам не сбежал от нее в один из дней.