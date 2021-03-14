Легенда советского кино Наталья Лапина стала жертвой тирана: «Муж бил, изменял и душил»

С молодым человеком по имени Арт Наталья познакомилась в США, где живет уже 27 лет. Мужчина смог очаровать девушку с первых минут встречи. Она признается, что и подумать не могла о том, какой страшный ужас ее ждет в будущем. После свадьбы картина начала немного проясняться — мужчина был альфонсом. «У меня в тот момент была крутая машина, дом в Голливуде по соседству с Микки Рурком, который часто приходил к нам в гости. Первое время у нас с Артом всё было хорошо: он с меня пылинки сдувал. Я даже не догадывалась, что на самом деле он наркоман и алкоголик, который состоит на учете в полиции», — рассказала секс-символ советского кино.

Через некоторое время супруг звезды начал выпивать. Тут он и показал свое истинное лицо. «Трезвый Арт был клевым. Как только выпивал, превращался в животное. Он постоянно меня избивал, крушил всё вокруг. Помню, как-то купила себе новый компьютер – заплатила за него бешеные деньги. Так радовалась: закачала всю музыку, которую написала. А Арт напился и разбил его молотком вдребезги. Он меня даже душил: я лежала в больницах под капельницами», — откровенно поведала Лапина. Она решила, что нужно срочно уходить от тирана. «Он угрожал меня убить, если я уйду от него. Однажды ворвался в дом с пистолетом. Я закричала. А он приставил револьвер к моему виску и заставил замолчать. К счастью, мои крики услышала соседка и позвонила в полицию. Если бы не она, я, наверное, была бы уже мертва», — вспоминает актриса.

История закончилась тем, что в один из дней Наталья пригласила Арта в ресторан. Там у нее случилась истерика, после которой тиран сам сбежал — и с тех пор знаменитость его больше никогда не видела.