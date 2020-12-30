30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/malakhov007/
Андрей Малахов опубликовал в Instagram забавное фото с северным оленем и поделился с поклонниками новогодним настроением.
Игорь Крутой улетел к семье в США. «Последние дни уходящего года всегда очень суматошные... Я, конечно же, не успел все сделать, но я очень старался… Год заканчивается, спасибо за все доброе, что было в нем. Он был тяжелым, но я смотрю вперед в надежде на то, что следующий год принесет всем радость, здоровье и счастье!
Лечу в Майами повидать и поздравить с Новым годом маму, поиграть с внучкой, пообщаться с детьми, семьей и роялем… Замечательно, что в такое долгое путешествие мы отправляемся с Аллой, тещенькой и Валериком Леонтьевым. В полете будет много смеха, море анекдотов, да еще и выпьем по 50 грамм! С наступающим!», — рассказал композитор.
Егор Бероев и Ксения Алферова поздравили поклонников с праздником, опубликовав фото своей милой таксы. «Остаются последние дни 2020 года! Каким он был для нас? Тяжелым, безусловно. Но было и много хорошего! Постараемся забрать в новый год только хорошее! С наступающим вас Новым годом! Всего самого-самого доброго и настоящего вам и вашим родным! Берегите друг друга!», — написал актер в блоге.
Наталья Зубарева, которую считают тайной женой Алексея Воробьева, опубликовала кадры нежной новогодней фотосессии с детьми.
Ольга Бузова, отдыхающая с Давидом Манукяном на Мальдивах, дразнит подписчиков сочными жаркими фотографиями.
Дарья Повереннова рассказала, какие подарки ей нравятся больше всего. «Ну что, все купили подарки? Меня когда спрашивают, что тебе подарить, я реально оказываюсь в тупике. Вроде, все есть! А вроде, столько всего хочется: и сумочку, и туфельки, и шарфик. Но больше всего я люблю получать в подарок новые впечатления! Путешествия, образование, поход в театр. Вот эти подарки ценнее, на мой взгляд», — написала она в блоге и показала кадры фотосессии с любимым мужчиной Андреем Шароновым.
Юлия Такшина пожелала поклонникам счастливого Нового года и опубликовала в соцсети яркие фото с воздушными шарами.
Актриса Светлана Камынина поделилась с поклонниками забавным видео из съемочного павильона. «Танец Аллы Кирилловны из сериала "Настя, соберись!". Выход этого фильма я сама жду с нетерпением, очень хочется посмотреть, что получилось, потому что работа в этом сериале значительно отличалась от всего, что мне приходилось играть и делать на съемочной площадке», — рассказала она.
Лариса Гузеева опубликовала видео с дочерью Ольгой. «Моя малышка пришла к маме на работу. Мама счастлива», — подписала актриса и телеведущая ролик.
Ирина Дубцова показала редкое фото с сыном Артемом. «До Нового года осталось совсем немножко. Маринуем утку, делаем торт. Для настроения разожгли камин. С наступающим Новым годом», — пожелала она.
Юрий Шатунов рассказал о своем первом выступлении на сцене. «Сегодня, 30 декабря, исполнилось 34 года с того дня, как в 1986 году состоялось мое первое выступление в актовом зале школы-интерната №2 Оренбурга как участника группы "Ласковый май". Состав группы: Юрий Шатунов (вокал, гитара), Сергей Кузнецов (клавиши), Слава Пономарев (бас-гитара). На этом концерте я впервые спел песни, специально написанные для меня автором Сергеем Кузнецовым: "Вечер холодной зимы", "Старый лес", "Лето", "Тающий снег", "Пусть будет ночь". Это выступление подготовила и организовала Тазекенова Валентина Николаевна, директор школы-интерната», — поделился Шатунов воспоминаниями.
В Instagram шоу «Вечерний Ургант» появилось забавное видео с Сашей Бортич, пытающейся удержаться на механическом быке.
Актриса Агния Кузнецова опубликовала в соцсети прошлогоднее милое фото с новорожденным сыном и мужем. «Так мы встречали 2020 год. Маленький пирожок под елочкой. Много желаний, которые сбылись почти все. В этот Новый год я тоже загадаю самые заветные, а вот планировать не буду. Как видим по уходящему году, планы могут поменяться за секунду глобально», — написала она в блоге.
Звезда КВН Наталия Медведева опубликовала предновогодние фото, снятые на пленку и «мыльницу».
Фото и видео: Instagram Агнии Кузнецовой «Вечернего Урганта», Юрия Шатунова, Ирины Дубцовой Ларисы Гузеевой, Светланы Камыниной, Юлии Такшиной, Дарьи Поверенновой, Ольги Бузовой, Натальи Зубаревой, Егора Бероева, Игоря Крутого, Андрея Малахова
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