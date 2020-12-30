30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Андрей Малахов опубликовал в Instagram забавное фото с северным оленем и поделился с поклонниками новогодним настроением.

Игорь Крутой улетел к семье в США. «Последние дни уходящего года всегда очень суматошные... Я, конечно же, не успел все сделать, но я очень старался… Год заканчивается, спасибо за все доброе, что было в нем. Он был тяжелым, но я смотрю вперед в надежде на то, что следующий год принесет всем радость, здоровье и счастье!

Лечу в Майами повидать и поздравить с Новым годом маму, поиграть с внучкой, пообщаться с детьми, семьей и роялем… Замечательно, что в такое долгое путешествие мы отправляемся с Аллой, тещенькой и Валериком Леонтьевым. В полете будет много смеха, море анекдотов, да еще и выпьем по 50 грамм! С наступающим!», — рассказал композитор.