«Юная девушка»: помолодевшая Татьяна Буланова восхитила фанатов новой фотографией
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В 2019 году Татьяна Буланова отметила 50-летний юбилей. Но поклонники артистки отмечают, что их любимица выглядит намного моложе своих лет. На самом деле с возрастом певица все хорошеет.
Татьяна Буланова опубликовала в Instagram фотографию, на которой выглядит на 20 лет моложе своего реального возраста. Поклонники не упустили возможности одарить артистку комплиментами.
«Огонь!», «Так хороша, глаз не оторвать», «Все хорошеет», «Юная девушка», «Шикарная», «Красотка», «Шикарно выглядишь», «Татьяна! Добрая душа! Счастья вам!», «Танечка, вы у нас самая красивая и самая лучшая», — похвалили певицу.
Восхищает поклонников Булановой не только ее молодость, но и стройная фигура. А недавно Татьяна Буланова призналась, что после развода с Владиславом Радимовым ее сердце занял новый мужчина.
А вам нравится Татьяна Буланова?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!