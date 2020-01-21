«Юная девушка»: помолодевшая Татьяна Буланова восхитила фанатов новой фотографией

«Огонь!», «Так хороша, глаз не оторвать», «Все хорошеет», «Юная девушка», «Шикарная», «Красотка», «Шикарно выглядишь», «Татьяна! Добрая душа! Счастья вам!», «Танечка, вы у нас самая красивая и самая лучшая», — похвалили певицу.

Восхищает поклонников Булановой не только ее молодость, но и стройная фигура. А недавно Татьяна Буланова призналась, что после развода с Владиславом Радимовым ее сердце занял новый мужчина.

А вам нравится Татьяна Буланова?