Как девочка: Татьяна Буланова похвасталась стройной фигурой на фото с пляжа

«Шикарно выглядите!!!», «Огоооо!!! Супер!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто Агнищеее!!!», «Отличная фигура», «Зачем такую фигуру прятать в мешковатых платьях», «Таня ... как можно иметь такую роскошную фигуру», «Танечка! Вы просто восхитительны!», «Да...Танюша! 😉Паспорт надо менять! Больше 25 Вам не дашь!!!», «Татьяна, как Вам удается сохранить себя в таком отличном состоянии?» — восхищаются фолловеры.

А вам нравится, как выглядит Татьяна Буланова?