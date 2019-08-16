Как девочка: Татьяна Буланова похвасталась стройной фигурой на фото с пляжа

50-летняя Татьяна Буланова честно призналась своим поклонникам, что не была в отпуске пять лет. Сейчас певица наслаждается отдыхом на Мальдивах и с удовольствием демонстрирует по-девичьи стройную фигуру в бикини: «5 лет не была в отпуске, надеюсь, теперь перерывы не будут такими долгими:))Отдых удался!!».
«Шикарно выглядите!!!», «Огоооо!!! Супер!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто Агнищеее!!!», «Отличная фигура», «Зачем такую фигуру прятать в мешковатых платьях», «Таня ... как можно иметь такую роскошную фигуру», «Танечка! Вы просто восхитительны!», «Да...Танюша! 😉Паспорт надо менять! Больше 25 Вам не дашь!!!», «Татьяна, как Вам удается сохранить себя в таком отличном состоянии?» — восхищаются фолловеры.
А вам нравится, как выглядит Татьяна Буланова?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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