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50-летняя Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова

Фото: Instagram Татьяны Булановой

Певица счастлива в отношениях.

В 2016 году звезда 90-х годов Татьяна Буланова рассталась со своим супругом, хоккеистом Владиславом Радимовым, спустя 11 лет брака. Но недавно стало известно, что певица счастлива в новых отношениях. В интервью Пятому каналу Татьяна призналась, что благодаря подруге познакомилась с нынешним возлюбленным, но раскрывать карты она не намерена. «Он покорил - прим.ред. Искренностью, наверное. Самое главное, чтобы человек был воспитанным, адекватным. Это самое важное после всех моих историй… И верным! Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь… я вообще против этого», — рассказала Буланова, отметив, что ее избранник восхитительно за ней ухаживает.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов

При этом артистка кокетничает, что еще не уверена насчет свадьбы, но детей заводить с новым возлюбленным не планирует: «Ну какой ребенок! Представляете, мне 60 лет, а ребенку лет 12. Ну куда! Я уже внуков буду ждать».

Напомним, у Татьяны Булановой есть 26-летний сын Александр от звукорежиссера Николая Тагрина и 12-летний Никита от Владислава Радимова. Певица надеется, что уже в ближайшем будущем погуляет на свадьбе своего старшего сына.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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