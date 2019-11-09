50-летняя Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном

При этом артистка кокетничает, что еще не уверена насчет свадьбы, но детей заводить с новым возлюбленным не планирует: «Ну какой ребенок! Представляете, мне 60 лет, а ребенку лет 12. Ну куда! Я уже внуков буду ждать».

Напомним, у Татьяны Булановой есть 26-летний сын Александр от звукорежиссера Николая Тагрина и 12-летний Никита от Владислава Радимова. Певица надеется, что уже в ближайшем будущем погуляет на свадьбе своего старшего сына.