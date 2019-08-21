Пламенно-красный цвет и разрез от бедра: Татьяна Буланова в ярком платье похвасталась загаром и стройными ногами

Поклонники отметили, что красный цвет Булановой к лицу, и отпуск идет ей на пользу. «Вы как цветок в этом шикарном платье, дополняете эти завораживающие виды!», «Почаще так одевайтесь – выглядите на 30», «Безумно идет красный цвет» – отмечают фолловеры.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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