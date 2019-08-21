Пламенно-красный цвет и разрез от бедра: Татьяна Буланова в ярком платье похвасталась загаром и стройными ногами

Для прогулки вдоль побережья Буланова выбрала длинное шифоновое платье с воланами цвета перца чили. Открытая линия плеч, акцент на талии и нескромный разрез от бедра открывают стройные подтянутые ноги звезды. Яркий образ в воздушном платье отлично вписывается в локацию съемки, а Татьяна продолжает делиться впечатлениями о времени, проведенном на Мальдивах. «Отдых получился фантастическим!» – пишет певица.
Поклонники отметили, что красный цвет Булановой к лицу, и отпуск идет ей на пользу. «Вы как цветок в этом шикарном платье, дополняете эти завораживающие виды!», «Почаще так одевайтесь – выглядите на 30», «Безумно идет красный цвет» – отмечают фолловеры.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!