passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пламенно-красный цвет и разрез от бедра: Татьяна Буланова в ярком платье похвасталась загаром и стройными ногами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram

Татьяна Буланова отдыхает на Мальдивах, наслаждаясь солнцем и песочными пляжами острова Рангали. 50-летняя певица делится яркими снимками с фоллоревами, демонстрируя отличную форму и безупречный бронзовый загар.

Для прогулки вдоль побережья Буланова выбрала длинное шифоновое платье с воланами цвета перца чили. Открытая линия плеч, акцент на талии и нескромный разрез от бедра открывают стройные подтянутые ноги звезды. Яркий образ в воздушном платье отлично вписывается в локацию съемки, а Татьяна продолжает делиться впечатлениями о времени, проведенном на Мальдивах. «Отдых получился фантастическим!» – пишет певица.

Поклонники отметили, что красный цвет Булановой к лицу, и отпуск идет ей на пользу. «Вы как цветок в этом шикарном платье, дополняете эти завораживающие виды!», «Почаще так одевайтесь – выглядите на 30», «Безумно идет красный цвет» – отмечают фолловеры.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!