Юлия Высоцкая о воспитании детей и любви: «Целоваться с мужем на улице сложно»
Фото: @juliavysotskayaofficial/Instagram
Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский редко бывают откровенны с журналистами. Екатерине Гордеевой знаменитая блондинка призналась, что она довольно скрытный человек, не любящий публично выражать свои эмоции и чувства. «Эксгибиционизма во мне нет. Поцеловаться в кадре — это самое сложное, что может быть. И не только в кадре, даже с мужем на улице. Для меня это такое, да», — призналась звезда. Но, тут же женщина отметила, что очень счастлива в личной жизни. «Любовь — это нечто, что нельзя обозначить словами. Когда я понимаю, что в отношении мужчины говорят не чувства, не рациональный подход, то почему я с ним? А именно потому, что не могу ничего с собой поделать, я хочу, чтобы ему было хорошо», — подытожила она.
Высоцкая добавила, что с появлением на свет первого ребенка, она очень изменилась. «Продолжение и вообще это чувство любви, которое ты испытываешь к ребенку, это гораздо сильнее карьеры, всего», – поделилась жена режиссера. Юлия сообщила, что теперь ее пугают многие вещи. «Я боюсь этого. Я бы не хотела, чтобы мне было больно. Я бы не хотела быть не в состоянии, что я могу функционировать и делать все, что я должна делать. Я боюсь», — отметила селебрити.
Кроме того, звезда отметила, что может спокойно встать и уйти с интервью, если ей что-то не понравится или заденет ее чувства. «У меня есть несколько людей, с кем я настоящая. Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ничто вы мне не сможете сделать, чтобы расстроить. Если вы скажете что-то, что меня ранит, я просто встану и уйду», — подчеркнула артистка.
Рассказала актриса и о воспитании сына, который в данный момент времени готовится к поступлению в архитектурный институт. «Мы с Андреем Сергеевичем не особо как-то занимались его воспитанием. Вот сейчас Петя занялся сам своим воспитанием, поэтому он проводит время с папой. Это их интимное время. Я не знаю, что они обсуждают. У них своя мужская компания», — сказала в шуточной форме исполнительница главной роли в фильме супруга «Дорогие товарищи!».
Фото: @juliavysotskayaofficial/Instagram
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