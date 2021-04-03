Юлия Высоцкая о воспитании детей и любви: «Целоваться с мужем на улице сложно»

Высоцкая добавила, что с появлением на свет первого ребенка, она очень изменилась. «Продолжение и вообще это чувство любви, которое ты испытываешь к ребенку, это гораздо сильнее карьеры, всего», – поделилась жена режиссера. Юлия сообщила, что теперь ее пугают многие вещи. «Я боюсь этого. Я бы не хотела, чтобы мне было больно. Я бы не хотела быть не в состоянии, что я могу функционировать и делать все, что я должна делать. Я боюсь», — отметила селебрити.

Кроме того, звезда отметила, что может спокойно встать и уйти с интервью, если ей что-то не понравится или заденет ее чувства. «У меня есть несколько людей, с кем я настоящая. Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ничто вы мне не сможете сделать, чтобы расстроить. Если вы скажете что-то, что меня ранит, я просто встану и уйду», — подчеркнула артистка.