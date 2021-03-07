Сын Высоцкой и Кончаловского объяснил, почему решил не поступать в институт

Как оказалось, молодой человек мечтает стать архитектором. Он выбрал для поступления вуз МАРХИ - одно из самых престижных российских учебных заведений в сфере архитектуры. В прошлом году из-за пандемии коронавируса юноша не успел подать документы в учебное учреждение, поэтому в нынешнем году планирует пробовать свои силы еще раз.

Напомним, что известная телеведущая и популярная актриса Юлия Высоцкая с 1998 года официально состоит в браке с знаменитым кинорежиссером Андреем Кончаловским. В браке воспитываются двое детей: в 1999 году в семье родилась дочь Мария, в 2003 - сын Петр. В 2013 году юная Мария попала в ДТП - и долгие годы находится в коме.

К слову, совсем недавно мы писали, что сын Высоцкой и Кончаловского пришел на «Золотого орла» с Михалковыми и получил награду отца.

А кем вы мечтали быть в детстве и в юношестве? Пишите свои ответы в комментариях!