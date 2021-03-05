Юлия Высоцкая откровенно рассказала о состоянии дочери, впавшей в кому в 2013 году
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
12 октября 2013 года арендованный режиссером Mercedes-Benz, за рулем которого находился Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем на юге Франции. В машине находилась 14-летняя дочь пары Маша. Получившую серьезные травмы девочку погрузили в поверхностную кому. Потом стало известно о медленном прогрессе в ее состоянии, но никаких деталей и подробностей не сообщалось. До сих пор родители скрывают информацию о местонахождении Марии от прессы.
Высоцкая призналась, что о здоровье ее дочери сказать что-то однозначное до сих пор невозможно, но родители продолжают упорно верить, что все непременно наладится. Как пишет Tatler, артистка призналась, что в ее новой жизни практически не осталось места старым знакомым, привыкшим видеть ее улыбчивой. «Моя рана не закрылась и не закроется никогда», — добавила она.
Ответить однозначно, в сознании ли Маша, актриса не смогла, уточнив, что это «тяжелый вопрос». «Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет», — пояснила она.
Высоцкая добавила, что «невозможно понять, есть ли свет в конце тоннеля». «Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть», — сказала она. Как пишет «СтарХит», о том, где лечат Марию, она рассказывать не стала.
Фото: Instagram/@juliavysotskayaofficial
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