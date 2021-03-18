Первый муж Высоцкой вспомнил их фиктивный брак — «Мы просто расписались»
Фото: East News
Как уточнил мужчина, Высоцкой тогда просто необходимо было выйти замуж. Кот и Высоцкая познакомились в Белорусском театрально-художественном институте, куда поступили в 1990 году. Потом Юлия взяла академический отпуск и доучилась с другим курсом.
У нее был российский паспорт, СССР к тому времени распался, а Кот имел гражданство Белоруссии. «Ее пригласили в лучший театр Республики Беларусь — Янки Купалы, а она не гражданка страны. Ей было необходимо выйти замуж, чтобы устроиться на работу», — подчеркнул он.
Однажды Высоцкая появилась в его гримерке. «Она говорит: "Толя, будь моим мужем". Мы поржали и пошли, расписались. Мы с ней до сих пор большие друзья. Зря говорят, что женщина-друг — это невозможно. Юля потом уехала в Москву. Я даже не помню, сколько лет был наш брак», — подчеркнул артист.
Напомним, сейчас Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. У них двое общих детей.
Фото: Instagram/@juliavysotskayaofficial, East News
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