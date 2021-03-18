Первый муж Высоцкой вспомнил их фиктивный брак — «Мы просто расписались»

У нее был российский паспорт, СССР к тому времени распался, а Кот имел гражданство Белоруссии. «Ее пригласили в лучший театр Республики Беларусь — Янки Купалы, а она не гражданка страны. Ей было необходимо выйти замуж, чтобы устроиться на работу», — подчеркнул он.

Однажды Высоцкая появилась в его гримерке. «Она говорит: "Толя, будь моим мужем". Мы поржали и пошли, расписались. Мы с ней до сих пор большие друзья. Зря говорят, что женщина-друг — это невозможно. Юля потом уехала в Москву. Я даже не помню, сколько лет был наш брак», — подчеркнул артист.

Напомним, сейчас Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. У них двое общих детей.