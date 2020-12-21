Юлия Проскурякова в морковной рубашке подразнила фанатов кокетливым видео

Не так давно Юлия Проскурякова блеснула на шоу «Кто хочет стать миллионером?» вместе с супругом. Певица показала дерзкий образ с платьем нескромной длины и туфлями «Золушки» и произвела настоящий фурор в Сети. Подробнее о ярком выходе звезды, а также о других стильных образах читайте на Passion.ru.