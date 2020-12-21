Юлия Проскурякова в морковной рубашке подразнила фанатов кокетливым видео
Фото: Instagram @uliaveronika
Проскурякова эффектно позирует для селфи и заигрывает с фолловерами. Роль лекарства от декабрьской хандры в аутфите звезды выполняет свободная рубашка насыщенного морковного оттенка с контрастным принтом в виде крупных букв. Дополнили образ лаконичные украшения — мерцающий браслет, пара колец с жемчугом, крупные серьги и изящная подвеска. Финальные штрихи — прическа с объемом и крупными локонами и легкий дымчатый мейкап с нежной розовой помадой.
Не так давно Юлия Проскурякова блеснула на шоу «Кто хочет стать миллионером?» вместе с супругом. Певица показала дерзкий образ с платьем нескромной длины и туфлями «Золушки» и произвела настоящий фурор в Сети. Подробнее о ярком выходе звезды, а также о других стильных образах читайте на Passion.ru.