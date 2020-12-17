Юлия Проскурякова в изумрудном мини-платье похвасталась стройными ногами и тонкой талией

«Ножки — огонь», «Зеленый цвет вам очень идет», «Очень хороши», «Юля, как такие ножки классные сделали? Упражнениями какими-то? Улучшения очень заметные», «Какие вы красивые с Игорем! Милые, интеллигентные, скромные, очаровательные. Счастья вам. Посмотрим эту передачу. Ваш смех, как колокольчик, приятно будет услышать и увидеть вас, Юлия», «С годами вы только хорошеете», «Юля красотка», «Когда человек очень счастливый, он красивый», — полетели приятные слова в адрес Проскуряковой.

Как-то Юлия обмолвилась, что ее смущает то, как она выглядит на сцене. Ей казалось, что камера делает ее больше, чем она есть на самом деле. Но поклонники ее успокоили — с фигурой все отлично.

Ранее Юлия Проскурякова дразнила поклонников, надев свадебное платье; показывала, как ее милая дочь Вероника посылает всем воздушный поцелуй; и поздравляла падчерицу (которая старше нее самой) с днем рождения.