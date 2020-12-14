Дочь Проскуряковой и Николаева в образе единорога умилила фанатов: «Ну что, целую»
Фото: www.instagram.com/uliaveronika/
Юлия Проскурякова нечасто показывает свою милую дочь Веронику. Но каждое фото или видео с ее участием вызывает волну эмоций у поклонников. Молодая супруга Игоря Николаева опубликовала в сториз видео, в котором девочка позирует в обрезе единорога и шлет всем воздушный поцелуй на ночь.
«Ну что, целую», — мило сказала она на камеру.
Днем ранее Юлия показала, как проводит выходные с Вероникой. В блоге певицы и актрисы появилось видео, снятое, судя по всему, главой семейства Игорем Николаевым. Он запечатлел игру Юлии и Вероники в снежки во дворе их загородного дома.
«Красотки», «Обожаю вас всех, а ты, Юлечка, просто для всех пример для подражания! Как же Игорю повезло! Да и Вероничке тоже, что именно у нее такая мама и отличный папа!», «Красота неописуемая у вас! Девочки, какие вы классные! Душевное видео! Чудесных зимних деньков, праздничного настроения, счастья и здоровья всей вашей замечательной семье, Юлия!», «Девочки, какие же вы замечательные!», — получают традиционные комплименты Юлия и Вероника.
Юлия Проскурякова вышла замуж за Игоря Николаева в 2010 году, пять лет спустя родилась их дочь. Часто Юлии задают вопрос: когда она родит мужу еще одного ребенка. «Пока учусь, никаких детей», — откровенно отвечает она. Юлия учится на заочном отделении режиссерского факультета ГИТИСа.
Ранее поклонники не узнали Игоря Николаева на новых фото, появившихся в Сети; Максим Галкин показывал, как повеселился на дне рождения Вероники; а Юлия в день 5-летия дочери делилась редким фото с беременным животом.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой
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