Дочь Проскуряковой и Николаева в образе единорога умилила фанатов: «Ну что, целую»

«Красотки», «Обожаю вас всех, а ты, Юлечка, просто для всех пример для подражания! Как же Игорю повезло! Да и Вероничке тоже, что именно у нее такая мама и отличный папа!», «Красота неописуемая у вас! Девочки, какие вы классные! Душевное видео! Чудесных зимних деньков, праздничного настроения, счастья и здоровья всей вашей замечательной семье, Юлия!», «Девочки, какие же вы замечательные!», — получают традиционные комплименты Юлия и Вероника.

Юлия Проскурякова вышла замуж за Игоря Николаева в 2010 году, пять лет спустя родилась их дочь. Часто Юлии задают вопрос: когда она родит мужу еще одного ребенка. «Пока учусь, никаких детей», — откровенно отвечает она. Юлия учится на заочном отделении режиссерского факультета ГИТИСа.

Ранее поклонники не узнали Игоря Николаева на новых фото, появившихся в Сети; Максим Галкин показывал, как повеселился на дне рождения Вероники; а Юлия в день 5-летия дочери делилась редким фото с беременным животом.