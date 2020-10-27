Юлия Проскурякова трогательно поздравила падчерицу с 42-летием: «Ты человек, который может все!»

«Сегодня нашла нашу с тобой неопубликованную фотосессию и вспомнила, как мы с тобой смеялись, эта фотосессия была, наверное, самая веселая в моей жизни. Я знаю, что ты заходишь в Instagram к нам и читаешь все, поэтому сегодня, в твой день рождения, я хочу тебя поздравить здесь тоже!

Юляша! С днем рождения! Ты наша Гордость, ты человек, который может все! Я желаю тебе счастья, здоровья и встретить, наконец, свою половинку! Такие красивые, талантливые девчонки не должны быть в одиночестве. Половинка, ау!

Спасибо за твои песни, за твое тепло, доброту, любовь и внимание, которое ты даришь нам всем! Как жаль, что границы закрыты и мы, к сожалению, не можем поздравить тебя, так как хотелось бы, обнять и поцеловать... Просто знай, что мы очень скучаем... С твоим днем», — написала Юлия в социальной сети.

«Люблю тебя и горжусь тобой! Твой путь в этой жизни — только твой, единственный̆ и неповторимый. Ты идешь по нему с добрым сердцем и красивой открытой душой, с верой, надеждой и любовью! Я очень-очень люблю тебя! С днем рождения!», — поздравил старшую дочь Игорь Николаев.

Юлия родилась, когда Игорю Николаеву, как и его первой жене Елене, было всего 18 лет. Супруги дружили со школы, сидели за одной партой. Их брак продлился 13 лет, развод состоялся в 1991 году.