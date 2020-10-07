Юлия Проскурякова подразнила фанатов, снявшись в свадебном платье: «Заинтригую вас»

«Ох, и заинтригую я вас, заинтригую. Ну что, какие предположения?», — подписала она снимки.

Подписчики принялись гадать: «Театральная постановка», «Съемки нового фильма», «Вы, наверное, клип снимаете», «Клип на новую песню, может быть?», «Прекрасная Юлечка, клип, наверное или новая роль в кино. В любом случае творческих успехов вам», «Клип, фильм, передача, банкет», «Может быть вы в шоу "Голос" принимаете участие? К вам бы повернулись все наставники», — посыпались версии.

Юлия предположения не комментировала, и лишь под версией, что она снимает новый клип, поставила смайлик в виде поцелуя. Некоторые поклонники Проскуряковой даже предположили, что на фото она беременная, а готовится к венчанию с Игорем Николаевым (недавно супруги отметили 10-летие со дня свадьбы, — прим. ред.).

Юлия, помимо того, что отлично поет, еще и хорошая актриса. Свое мастерство она не раз демонстрировала подписчикам и преподавателям ГИТИСа, где заочно учится на режиссерском факультете.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году, через несколько лет после начала романа. Тогда молодой певице было 28 лет, а новоиспеченному супругу — 50. У них растет дочь Вероника, которой в октябре исполнится 5 лет.