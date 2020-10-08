Юлия Проскурякова показала редкое фото с беременным животом в день рождения дочери

«Наша любимая златовласка, наша радость и счастье, с первым юбилеем тебя, с днем рождения! Как быстро пролетело время, тебе уже 5 лет... А совсем недавно ты жила у меня в животике, и мы так радовались твоему рождению. И теперь каждый день мы радуемся твоим успехам и умениям. Какое это счастье, что ты у нас есть! С днем рождения, доченька!

P.S. На фото я в ожидании Вероники, это фото 2015-го года», — написала Юлия в микроблоге.

«Очаровашка Вероничка, с днем рождения! Улыбок, песен и радости», «Поздравляю! Красотка у вас получилась. Чтоб росла красивая и здоровая!», «С днем рождения Вероничку! Светлого жизненного пути!», «Обожаю вас! Счастья вам и здоровья», — поздравили именинницу подписчики ее мамы.

Один и поклонников Юлии пожелал Веронике брата или сестру. «Нет, нет, нет! До окончания института никаких братьев и сестер!», — заявила Проскурякова (она учится на заочном отделении режиссерского факультета ГИТИСа. По первому диплому Юлия юрист, — прим. ред.).

Игорь Николаев тоже поздравил свою любимую малышку, показав на своей странице в Instagram милое видео с ней.

«Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька Вероника Николаева! Вот и первый юбилей! 5 лет! 5 лет нашего счастья! Спасибо тебе, родная!», — написал композитор в микроблоге.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты с 2010 года, недавно они отметили оловянную свадьбу.