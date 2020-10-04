Поклонники не смогли узнать Игоря Николаева на новых фото в сети

На новых фото, которые в своем Инстаграм разместил певец Дима Билан, узнать композитора почти невозможно. Музыканты пришли вместе на радио, и исполнитель решил поделиться совместным снимком с коллегами.

Поклонники не верят, что на фото их кумир. «Это не он!», — гласит один из комментариев под фотографией.