«10 лет, как мы стали мужем и женой!» Проскурякова поздравила Николаева с годовщиной свадьбы

«Поздравляем! Желаем счастья бесконечного! Спасибо, Юлечка, что появились в жизни нашего любимого маэстро и за чудо-девочку Веронику! Вы и маэстро заслуживаете счастья!», «Юлечка, с днем свадьбы! Вы по праву построили счастье своими руками! Гармонии и любви», «Краааасивые !!!ЛЮЮЮЮЮБИМЫЕ !!!! Живите дооооолго и счаааастливо!!!!!», «Юленька, от всей души поздравляю Вас с Игорем Юрьевичем с этим замечательным, красивым Днем! Желаю вашему красивому, прекрасному, любящему, нежному, крепкому семейному союзу долгих лет, неиссякаемой любви, вечного счастья, благополучия, взаимопонимания, добра, мира, успехов, удачи, исполнения всех мечт и желаний!», «Поздравляю, Юлечка!!! Мне очень симпатична ваша пара!!! Всего самого светлого вам!!!», — пишут друзья и поклонники пары в многочисленных комментариях.

Отметим, что Юлия Проскурякова мечтала стать певицей, но, познакомившись с известным музыкантом Игорем Николаевым, решила посвятить себя семье. Она продолжает время от времени выпускать песни и выступать, но главными занятиями в ее жизни остаются воспитание дочери Вероники и работа музой для мужа в режиме «24/7». При этом у Юлии есть тысячи поклонников, которые следят за ней и пишут многочисленные комплименты в ее Instagram.