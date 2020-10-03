4-летняя дочь Николаева и Проскуриковой умело катает на розовом кабриолете

Пользователи Сети остались в восторге от вождения девочки и оставили нежные комментарии под видео: «Прелесть какая!!!», «Такие милые», «Божечки ты мой,какие сладкие!», «Милота», «Ох ты крутышки хороших вам выходных», «Умничка. красиво водит машину !!!», «Удивительно как спокойно реагирует собака, сидит неподвижно как игрушечная)) Что же ей такого Вероника сказала, что за команда», «Такая красивенькая собачка», «Ну и насмешили,как прикольно получилось», «Прелесть. Я думала что Зойка лапкой помашет...», «Зойка настоящая или игрушечная? Так смешно сидит)))», «Милота!!!», «Водитель замечательный и пассажир тоже», «Милахи!», «Как здорово! Супер! Обаяшки!», «Какая прелесть», «Какие милашки».

К слову, в начале августа Юлия Проскурякова отметила 38-й день рождения. На празднике, проведенном в узком кругу самых близких, именинница появилась в красном мини-платье и собрала заслуженные похвалы от поклонников.