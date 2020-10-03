4-летняя дочь Николаева и Проскуриковой умело катает на розовом кабриолете
Фото: @uliaveronika / Instagram
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой нередко публикуют семейные фото и видео на своих страницах в Instagram. В этот раз композитор разместил в Сети видео, в котором показал, как 4-летняя дочь рассекает по саду в розовом кабриолете. В ролике девочка умело управляет автомобилем, заботясь о своем необычном пассажире — рыжем шпице по кличке Зойка. Питомец весьма спокойно отнесся к путешествию и сосредоточенно следил за процессом. Звезда добавила комментарий к видео: «Утренний объезд территории) Вероника катает Зойку — Зойка кайфует!)». Девочка умилила фолловеров нежным образом, который ей подобрали в тон кабриолета — несмотря на солнечную погоду Ника надела вязаную шапку с принтом, дутую куртку с цветами и радужные колготки.
Пользователи Сети остались в восторге от вождения девочки и оставили нежные комментарии под видео: «Прелесть какая!!!», «Такие милые», «Божечки ты мой,какие сладкие!», «Милота», «Ох ты крутышки хороших вам выходных», «Умничка. красиво водит машину !!!», «Удивительно как спокойно реагирует собака, сидит неподвижно как игрушечная)) Что же ей такого Вероника сказала, что за команда», «Такая красивенькая собачка», «Ну и насмешили,как прикольно получилось», «Прелесть. Я думала что Зойка лапкой помашет...», «Зойка настоящая или игрушечная? Так смешно сидит)))», «Милота!!!», «Водитель замечательный и пассажир тоже», «Милахи!», «Как здорово! Супер! Обаяшки!», «Какая прелесть», «Какие милашки».
К слову, в начале августа Юлия Проскурякова отметила 38-й день рождения. На празднике, проведенном в узком кругу самых близких, именинница появилась в красном мини-платье и собрала заслуженные похвалы от поклонников.
Фото и видео: @uliaveronika, @igor_nikolaev_music / Instagram
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